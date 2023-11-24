اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحكومة المغربية تعتمد 14 يناير عيد رأس السنة الأمازيغية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:00 ص
الحكومة المغربية تعتمد 14 يناير عيد رأس السنة الأمازيغية مصطفى بايتاس
أ ش أ

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اعتمدت الحكومة المغربية مشروع مرسوم يتعلق باعتماد يوم 14 يناير من كل عام عيدا لرأس السنة الأمازيغية.


وأوضح الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس -فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة- أنه تم اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية) عيدا رسميا مدفوع الأجر، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى 13 يوما فى السنة.


يأتى القرار تنفيذا للأمر الملكى بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مدفوعة، على غرار أول محرم بالنسبة للسنة الهجرية وأول يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتى تم تحديدها فى 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكى المغربى للثقافة الأمازيغية.

 







مصطفى بايتاس

رأس السنة الأمازيغية

المغرب

الحكومة المغربية




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