اليوم السابع
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التحقيقات: عصابة الاتجار فى النقد الأجنبى تضم 4 أشخاص نصفهم أجانب

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 08:59 م
التحقيقات: عصابة الاتجار فى النقد الأجنبى تضم 4 أشخاص نصفهم أجانب عملة أجنبية_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، مع 4 أشخاص اثنين منهم يحملان جنسية دولة أجنبية عن أن الشخصين المصريين أحدهما موظف في شركة دعاية وإعلان والثانى محاسب وتاجرا فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بعدما كونا مع "الاثنين الأجنبيين"عصابة لهذا الغرض لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من منطقة عين شمس مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الأثم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استهدفوا راغبى تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزى، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار اللذين يحتاجونها فى معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.

كما تبين من التحقيقات، أن أحد المتهمين يعمل موظف بشركة دعاية وإعلان، والثانى يعمل محاسب، بينما يحمل المتهمين الآخرين جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبمواجهتهم أمام النيابة العامة اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

 

 







النقد الأجنبي

السوق المصرفي

تشكيل عصابى

حبس المتهمين




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