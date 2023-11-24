التحالف الوطنى بالإسماعيلية ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى الأحد

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي، منسق أمانة المحافظة، مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ووجه أكرم الشافعي، منسق أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالاسماعيلية، الدعوة للمواطنين لحضور مؤتمر تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاستحقاق الرئاسي، الأحد المقبل، بصالة مركز شباب الشيخ زايد في تمام السادسة والنصف مساءا.

ويعقد التحالف الوطني بأمانة الإسماعيلية عدة مؤتمرات جماهيرية في هذا السياق، بالمراكز والمدن، بحضور حاشد من المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أكرم الشافعى، على ضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المحدد لها 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.