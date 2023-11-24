اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 06:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على ذوى الأسرى المنوى الإفراج عنهم فى رام الله

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 06:03 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على ذوى الأسرى المنوى الإفراج عنهم فى رام الله جندى بجيش الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب طفل ومصوّر صحفى فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم/الجمعة/، عقب قمعها ذوى المعتقلات والمعتقلين الأطفال والصحفيين، الذين ينتظرون الإفراج عن بناتهم وأبنائهم، أمام سجن عوفر العسكرى المقام على أراضى بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بأن طفلا (16 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الحى أمام سجن "عوفر" العسكري، وجرى نقله إلى المستشفى.


ومنذ ساعات بعد ظهر اليوم، تجمع عدد من المواطنين الفلسطينيين وذوى المعتقلات والمعتقلين الأطفال أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، لاستقبال بناتهم وأبنائهم المنوى الإفراج عنهم ضمن "صفقة تبادل".


وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي، ومصور صحفى بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى الساق.


يذكر أن الاحتلال الإسرائيلى سيفرج عن 39 معتقلا، من بينهم 24 امرأة، و15 طفلا، وفق الدفعة الأولى من صفقة التبادل، بحسب ما أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، وسيتم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند سجن "عوفر" العسكري، والتى بدورها ستنقلهم إلى بلدية بيتونيا، حيث تنتظرهم عائلاتهم وأقاربهم للعودة بهم إلى منازلهم.







اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة



الموضوعات المتعلقة

القاهرة الإخبارية: بدء استلام مصر 24 محتجزا فى غزة من الصليب الأحمر

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 05:56 م

القاهرة الإخبارية: عودة الشاحنات المساعدات من قطاع غزة بعد تفريغ حمولاتها

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 05:22 م

من رفح هنا غزة.. العالم يشيد بدور مصر فى إقرار الهدنة الإنسانية.. رئيس وزراء بلجيكا من أمام المعبر: نثمن الجهود المصرية فى دعم القطاع.. رئيس وزراء إسبانيا: أدخلنا المساعدات بمساعدة الرئيس السيسى

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 05:02 م

الخارجية الفلبينية: مازال 26 من رعايانا فى قطاع غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة