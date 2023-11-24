الإعلان عن فرصة استثمارية لإقامة منطقة لوجستية بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فرصة استثمارية لإقامة منطقة لوجستية، ومطور عقاري، بأرض المصنع بشرق مدينة كفر الشيخ على مساحة 7 أفدنة.

وأضافت محافظة كفر الشيخ في بيانها، أنه على راغبي التقدم لإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة، وللمعلومات الاتصال على الرقم 0473228348.

وكانت محافظة كفر الشيخ، سبق أن طرحت 6 مواقع للمستثمرين، لإقامة العديد من المشروعات عليها "مدرسة دولية وعدد من المولات".

الموقع الأول بحي سخا منطقة الفلات على مساحة 3601.85 متر، لإقامة مدرسة دولية، والموقع الثاني، أمام مدرسة جمال عبدالناصر بمدينة دسوق، على مساحة 1100متر، لإستغلالها مول تجاري.

والموقع الثالث بمدخل بلطيم رافد بلطيم الدولي على بحيرة البرلس على مساحة 7200 متر لإقامة مول تجاري، الموقع الرابع، وسط مدينة بيلا على مساحة 1135.85متر، لإقامة محال تجارية أو مبنى إداري، الموقع الخامس،بمنطقة حي العرب بجوار مسجد ابو العزايم على مساحة 940متر، لإستغلالها مبنى إداري أو تجاري، الموقع السادس، بمنطقة سوق السمك القديم بمدينة سيدي سالم على مساحة 830 متر، لإستغلالها لإقامة مول تجاري-او مبنى إداري.

وأوضح بيان المحافظة أن التقديم باسم محافظ كفر الشيخ، مرفق به دراسة جدوى معتمدة للمشروع، والتقديم بالمركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، والاستفسار بإدارة الاستثمار بالمحافظة.