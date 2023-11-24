الأوقاف تنظم برنامجا متكاملا للقوافل الدينية الدعوية فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تستمر وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، فى تنفيذ برنامج القوافل الدينية الدعوية التى تنظمها بالمحافظات، بالتعاون مع مديريات الأوقاف، فى إطار نشر مفاهيم الدين الصحيح.

وأكد الشيخ حنفى دياب، وكيل وزارة الأوقاف ب أسوان ، أنه تم تنفيذ اليوم الجمعة، قافلة دينية انطلقت بمدينة أسوان، استهدفت مسجد المطار وسط المدينة، شارك فيها نخبة من العلماء وأئمة الأوقاف، وتهدف القافله إلى نشر تعاليم الدين الإسلامى السمحة والوسطية وصحيح الدين، بعيدا عن الغلو والأفكار الهدامة التى تعمل على التخريب وليس البناء.

وأضاف الشيخ حنفى دياب، فى بيان صحفى، أن القافلة شهدت إقبال كبير من المواطنين، وتضمنت إلقاء خطب الجمعة تحت عنوان "القوة والثبات فى مواجهة التحديات "، إلى جانب عقد الدروس والمحاضرات الدينية.

وفى سياق متصل، عقدت مديرية أوقاف أسوان، اليوم مقرأة الأمة بمسجد العتيق بسلوا بحرى بمركز كوم أمبو، بحضور الشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزاره الأوقاف، وبمشاركة عدد من علماء الأوقاف من بينهم الشيخ محمود عبدالرحيم محمود، والشيخ عبدالله محمد طه، والشيخ أحمد إبراهيم محمد ، والشيخ احمدمحمدمحمد، كما نظمت فى المقابل مديرية الأوقاف، مقرآة الجمهور بمسجد العتيق، بالإضافة إلى تنظيم البرنامج التثقيفى للطفل.