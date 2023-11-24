اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: أتربة عالقة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:00 م
الأرصاد: أتربة عالقة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،مائل للحرارة على جنوب سيناء ،حار على جنوب الصعيد ،مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لتكون أتربة عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة