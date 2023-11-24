اعترفات متهم بالسرقة: احترفت سرقة علامات موديلات السيارات وبيعها لتاجر خردة

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية فى التحقيق الذى أجرته معه نيابة النزهة بالقاهرة، بتهمة سرقة قطع غيار السيارات، بتخصصه فى سرقة أجزاء متنوعة من السيارات وبيعها لتاجر خردة على علم أنها مسروقة، مشيرا إلى اهتمامه بسرقة العلامات الخاصة بموديلات السيارات، لقيمتها المالية عند تجار الخردة.

وألقى القبض على عاطل بمنطقة النزهة لارتكابه واقعة سرقة من داخل سيارة، حيث كان بحوزته (أجزاء متنوعة من السيارات – مجموعة من المفكات) وقررت النيابة حبسه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيق.

المتهم عندما واجهته جهة التحقيق اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بموديلات السيارات، وأقر بإرتكاب واقعتى سرقة من سيارتين.

وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله تاجر خردة "سيئ النية" وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.