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ارتفاع مؤقت بالحرارة غدا وأتربة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:37 م
ارتفاع مؤقت بالحرارة غدا وأتربة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 28 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت  ، ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وحالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب ، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17.






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