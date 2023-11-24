اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:04 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بناحية نزلة طريق الإسماعيلية الصحراوي فى نطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى والعاشر من رمضان الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة.

 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بناحية نزلة طريق الإسماعيلية الصحراوي في نطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
 
تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي ونقل المصابين الآخرين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 
 






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