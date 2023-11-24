إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى حدائق أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل فى الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر محافظة الجيزة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة المختصة.

وبمجرد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى حدائق أكتوبر، تبين من خلال الفحـص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.