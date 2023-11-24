اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إسماعيل هنية: نشكر الرئيس السيسي على موقفه الحاسم والواضح الرافض للتهجير

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:53 م
إسماعيل هنية: نشكر الرئيس السيسي على موقفه الحاسم والواضح الرافض للتهجير اسماعيل هنية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر للجهود المصرية القطرية لإتمام الهدنة الإنسانية في غزة، قائلا: "بذل الاشقاء في مصر وقطر جهودا حثيثة ودبلوماسية نشطة، إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق، ونعبر عن شكرنا للدولتين، ونؤكد على الاستعداد لاستمرار العمل معهما لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة وإغاثتها العاجلة بكل حاجاتها".

وقال إسماعيل هنية، في كلمة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إننا مستعدين للاستمرار للعمل مع مصر وقطر لحماية شعبنا في القدس والضفة الغربية مع التأكيد على استمرار الجهود العربية والإسلامية لتمكين شعبنا من انجاز تطلعاته في الحرية والعودة والاستقلال وضمان عدم تهرب الاحتلال الإسرائيلي من استحقاقات المعركة.

وأشار إسماعيل هنية، إلى أن الإفراج عن الأسيرات والأسرى وفق اتفاقية الهدنة هو أول الغيث وأول الغيث قطرة ثم ينهمر، وتؤكد الحركة أنها لن تغادر مواقعها ولن تتخل عن مسئوليتها قبل المعركة وأثنائها ونؤكد تمسكنا بوحدة الأرض، مشيدا بالموقف العربي بخصوص رفض أي تدخل بمصير القطاع بعد إنهاء العدوان.

كما أشاد إسماعيل هنية برفض التهجير وخاصة من دولتي مصر والأردن الشقيقتين، قائلا: الموقف كان واضح وحاسم في خطاب الرئيس السيسي امس في المهرجان المصري الحاشد".







اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

تبادل الاسرى

اتفاق تبادل الأسرى

غزة

اخبار غزة

حركة حماس

ش هدنة إنسانية

اسرائيل وحماس

صفقة تبادل الاسرى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تفتتح مقرها فى مدينة العريش

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:44 م

رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا عقب مباحثاتهما مع الرئيس السيسى: دور مصر محورى فى توصيل المساعدات لغزة.. نطالب إسرائيل بضرورة احترام القانون الدولى الإنسانى.. ونقترح عقد مؤتمر دولى فى أقرب وقت ممكن

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:16 م

رسائل الرئيس السيسى خلال لقائه رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا.. إنفوجراف

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:04 م

الرئيس السيسي: نحتاج إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها الأمم المتحدة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:34 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة