إزالة عقارين تحت الإنشاء حتى سطح الأرض فى حملة مكبرة بحى ثان المحلة

نفذ حى ثان المحلة الكبرى بم حافظة الغربية ، برئاسة المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس الحي، حملة مكبرة لازالة المباني المخالفة، والمقامة بدون تراخيص، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحضور نجوى العشيرى السكرتير العام للمحافظة.

ونجحت الحملة في إزالة 3 حالات بناء مخالف، وإزالة عقار مكون من 6 طوابق خرسانية حتى سطح الأرض، وإزالة عقار مكون من 4 طوابق خرسانية بالاضافة إلى بدروم بالارضي حتى سطح الأرض .