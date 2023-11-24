اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إزالة عقارين تحت الإنشاء حتى سطح الأرض فى حملة مكبرة بحى ثان المحلة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:00 ص
إزالة عقارين تحت الإنشاء حتى سطح الأرض فى حملة مكبرة بحى ثان المحلة إزالة عقارين تحت الانشاء حتى سطح الأرض
الغربية عادل ضرة

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نفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس الحي، حملة مكبرة لازالة المباني المخالفة، والمقامة بدون تراخيص، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحضور نجوى العشيرى السكرتير العام للمحافظة.
 
ونجحت الحملة في إزالة 3 حالات بناء مخالف، وإزالة عقار مكون من 6 طوابق خرسانية حتى سطح الأرض، وإزالة عقار مكون من 4 طوابق خرسانية بالاضافة إلى بدروم بالارضي حتى سطح الأرض .
 
كما تم إزالة مساحة كامله لـ  لبشة في المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
إزالة عقارين تحت الانشاء حتى سطح الأرض (1)
إزالة عقارين تحت الانشاء حتى سطح الأرض (1)

 

إزالة عقارين تحت الانشاء حتى سطح الأرض (2)
إزالة عقارين تحت الانشاء حتى سطح الأرض 

 

إزالة عقارين تحت الانشاء حتى سطح الأرض (3)
إزالة عقارين تحت الانشاء حتى سطح الأرض 

 







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