أهالي "كفر الباشا" بالشرقية يعلنون دعمهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بالشرقية، مؤتمرًا جماهيرياً لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بكفر الباشا التابعة لمركز ديرب نجم، بحضور اللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية، والدكتور حمزة الشرقاوي الأمين العام المساعد للحزب بالشرقية، والدكتور عبدالباقي تركيا عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم والإبراهيمية، ومحمود عمر وكيل وزارة التموين السابق، واللواء إبراهيم فلاح رئيس مجلس إدارة نادي ديرب نجم الرياضي ، وبشير حافظ أمين التنظيم ، وقيادات الحزب وأمانة ديرب نجم.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وبعدها تلاوة آيات من القرآن الكريم، ورحب المهندس حمدي الجيزاوي عضو هيئة مكتب الحزب، وإبن قرية كفر الباشا، بالحضور الكريم ، مناشداً الجميع بالحشد أيام إنتخابات رئاسة الجمهورية ، لنقول نعم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال اللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية، إن دعم حزب مصر الحديثة، للرئيس السيسي خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة، يأتي دعماً للإستقرار والتنمية المستمرة في كافة المجالات و في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد النائب الدكتور عبدالباقي تركيا عضو مجلس النواب، أن المشروعات التي شهدتها محافظات مصر خلال السنوات الماضية خير شاهد ودليل على العمل الدائم و المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور حمزة الشرقاوي الأمين العام المساعد للحزب ، على حزب مصر الحديثة بالشرقية يجوب كافة مراكز المحافظة من أجل التأييد والدعم القوي للرئيس السيسي، لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة و تمكين المرأة والشباب في كافة القطاعات.

أشار محمود عمر، إلى أن مصر تتعرض لمؤامرات عديدة ، ويجب الإلتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة.