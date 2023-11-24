أعداد متلقى الخدمات الطبية بوحدات الرعاية ومراكز طب الأسرة بسوهاج.. إنفوجراف

سوهاج - محمود مقبول

تحظى محافظة سوهاج، باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، ومديرية الصحة بالمحافظة تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة والمبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

"البوم السابع" يقدم للقارئ أهم ما تم إنجازه وأعداد متلقى الخدمات الطبية المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية ومراكز طب الأسرة بمحافظة سوهاج خلال شهر أكتوبر تعرف عليها:-

1 – عدد المترددين على العيادات الخارجية 83158 مترددا.

2 – عدد المترددين على عيادات الأخصائى 1605 مترددين.

3 - عدد المترددين عللى عيادات تنظيم الأسرة 58825 متردد.

4 – عدد من تلقوا خدمات الطوارئ 10725 حالة.

5 – عدد من تلقوا خدمات تطميعات الأطفال 91770 طفلا.

6 – عدد الأطفال الذين تلقوا متابعات طبية 85133 حالة.

7 – عدد السيدات الحوامل الذين قاموا بالمتابعة 22657 سيدة.

8 – عدد الذين تلقوا خدمات الأسنان 18991 حالة.

9 – عدد حالات التي قامت بالتحاليل داخل المعامل 129611 حالة.