أستاذ بإعلام القاهرة: القاهرة الإخبارية تظهر بشكل احترافى فى المعالجات الفورية بأحداث غزة

أكدت الدكتورة نشوة عقل، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه لم يمض على ظهور قناة القاهرة الإخبارية أكثر من عام إلا أنها أصبحت تنافس كبرى القنوات الإخبارية العربية في تغطيتها للأحداث الجارية وظهرت بمستوى احترافي في المعالجات الموسعة والفورية متعددة المصادر والقوالب الخبرية تجاه أحداث الحرب في غزة، بل إن هناك بعض الأحداث التي أصبحت هي مصدرا حصريا في تغطيتها مثل بداية تطبيق الهدنة الإنسانية اليوم في قطاع غزة وتسليم المحتجزين من الجانبين، حيث نقلت عنها CNN وكذلك بعض القنوات الأوروبية الرئيسة وأيضا التليفزيون الإسرائيلي.
وأضافت الدكتورة نشوة عقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" يأتي ذلك في ظل الدور المصري الكبير والراسخ دوما تجاه القضية الفلسطينية، حيث تمثل القاهرة الإخبارية القناة الأهم في إبراز الجهود المصرية الملموسة على المستوى الدولى لإيجاد حل للأزمة وتهدئة الأوضاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة