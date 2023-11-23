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14 محطة مياه شرب ومعالجة ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة ببنى سويف

الخميس، 23 نوفمبر 2023 04:00 ص
14 محطة مياه شرب ومعالجة ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة ببنى سويف محطة مياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت محافظة  بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف قرى مركزى ببا وناصر.
 
وشهدت المرحلة الأولى بمحافظة بنى سويف، تنفيذ 6 محطات لمياه الشرب لخدمة قرى مركزى ببا وناصر، بالإضافة إلى إنشاء 8 محطات معالجة بذلت المركزين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التى تستهدف نحو 838 الف نسمة .
 
وقالت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف ، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شملت إنشاء محطتين جديدتين لمياه الشرب وإحلال وتجديد أربع محطات أخرى لتوفير الاحتياجات.






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