14 محطة مياه شرب ومعالجة ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة ببنى سويف

شهدت محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف قرى مركزى ببا وناصر.
وشهدت المرحلة الأولى بمحافظة بنى سويف، تنفيذ 6 محطات لمياه الشرب لخدمة قرى مركزى ببا وناصر، بالإضافة إلى إنشاء 8 محطات معالجة بذلت المركزين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التى تستهدف نحو 838 الف نسمة .
وقالت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف ، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شملت إنشاء محطتين جديدتين لمياه الشرب وإحلال وتجديد أربع محطات أخرى لتوفير الاحتياجات.
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