اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:36 م
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13 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2022

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:46 م
13 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2022 صادرات - أرشيفية
كتب مدحت عادل

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قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول الساحل والصحراء حقق زيادة بلغت نسبتها 13.0% خلال عام 2022. 
 
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات الى دول الساحل والصحراء 4730 مليون دولار خـلال 2022 مقابل 4084 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة  قدرها 15.8%. 
 
 وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 77.2% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي: 
 
1- ليبيــا: بلغـت قيمــة الصــادرات  (1215 مليون دولار) بنسبه 25.7 % من إجمالي التكتل.
 
2- السودان : بلغــت قيمـة الصـادرات (929 مليون دولار) بنسبه 19.6% من إجمالي التكتل.
 
3- المغرب: بلغــت قيمــة الصــادرات (822 مليون دولار) بنسبه  17.4 % من إجمالي التكتل.
 
4- كينيا :بلغت قيمة الصادرات  (356 مليون دولار) بنسبه 7.5 % من إجمالي التكتل.
 
5- تونس : بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالي التكتل.
 

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1. ملح وأحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات ( 495  مليون دولار ) بنسبة 27.6 %من اجمالي أهم السلع.
 
2. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 446 مليون دولار ) بنسبة 24.9 % من اجمالي أهم السلع .
 
3. أسمدة بلغت قيمة الصادرات (375 مليون دولار ) بنسبة 20.9% من اجمالي أهم السلع .
 
وبلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1144 مليون دولار خلال عام 2022  مقابل 1092مليون دولار عن عام 2021  بنسبة زيادة  قدرها 4.8 %.
 
وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 90.1% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي: 
 
1- السودان: بلغــت قيمـة الــواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 44.1% من إجمالي التكتـل.
 
2- كينيا :بلغت قيمة الـواردات  (308 مليون دولار) بنسبه 26.9% من إجمالي التكتل.
 
3- ليبيـا: بلغــت قيمـــة الواردات  (89 مليون دولار) بنسبه 7.8 % من إجمالي التكتل.
 
4- تونس :  بلغت قيمة الواردات (72 مليون دولار) بنسبه 6.3 % من إجمالي التكتل.
 
5- بنين : بلغت قيمة الواردات (56 مليون دولار) بنسبه 4.9% من إجمالي التكتل.
 

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

1. بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 281 مليون دولار ) بنسبة 31.5 % من اجمالي أهم السلع.
 
2. حيوانات  حية بلغت قيمة الواردات ( 206مليون دولار ) بنسبة 23.1 % من اجمالي أهم السلع .
 
3. قطن بلغت قيمة الواردات ( 199 مليون دولار ) بنسبة 22.3 %  من اجمالي أهم السلع .






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