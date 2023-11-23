وزير العدل الجزائرى: نسعى لتعميم الرقمنة فى كافة القطاعات لمكافحة التزوير

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أكد وزير العدل الجزائرى، عبدالرشيد طبى، حرص بلاده على تجسيد مسعى تعميم الرقمنة، باعتبارها خيارا استراتيجيا وعاملا محوريا فى مكافحة ظاهرة التزوير.

وأوضح طبي، خلال رده على استفسارات النواب المطروحة أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون مكافحة التزوير بالغرفة الأولى للبرلمان، أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، حريص على تجسيد مسعى بلوغ الرقمنة الشاملة لكل القطاعات.

وأضاف أن الرئيس الجزائرى حدد آجالا ومدة زمنية لتجسيد هذا المسعى الاستراتيجى الذى يعد عاملا محوريا للتصدى لظاهرة التزوير التى تمس بالنسيج الاجتماعي.

وأشار إلى أن للرقمنة عدة مزايا من أبرزها المساهمة فى المحافظة على سلامة الوثائق الإدارية، والتأكد من مصادر إصدارها وشفافية التعاملات، مشيرا إلى أن العمل جارى لمنح كل وثيقة إدارية رقم خاص بها وذلك بغية حمايتها من محاولات التزوير.