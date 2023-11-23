اليوم السابع
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نقيب زراعيين مصر: ما حدث فى عهد الرئيس السيسى غير مسبوق

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:24 م
نقيب زراعيين مصر: ما حدث فى عهد الرئيس السيسى غير مسبوق مؤتمر نقابة المهن الزراعية بالبحر الأحمر لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظمت نقابة المهن الزراعية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، مؤتمرًا حاشدًا بنادى الغردقة الرياضى، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وحضر المؤتمر المهندس سيد خلفية نقيب زراعيين مصر، والدكتور محمود عبدالعاطى، نقيب زراعيين البحر الأحمر، والمهندس أحمد الدقاق أمين تنظيم مستقبل وطن وعضو نقابة الزراعيين، وكذلك ممثلين عن الكنيسة والأزهر الشريف والأوقاف.
 
من جانبه قال سيد خليفة نقيب زراعيين مصر أن مصر تستورد كمية كبيرة من القمح سنويا، وأن الرئيس السيسى فتح تلك الملف وقام باستصلاح وزراعة مشروعات كبيرة زراعية فى توشكى وشرق العوينات وغيرها لسد العجز واستطاعت مصر ذلك.
 
وأضاف نقيب زراعيين مصر، فى مؤتمر دعم الرئيس السيسى التى تنظمه نقابة الزراعيين فى البحر الأحمر، أن المشروعات والتنمية التى حدثت فى عهد الرئيس غير مسبوقة وأن ما حدث من اجل مصر يستحق الوقوف بجانبه وتأييده بكل صدق.
 
من جانبه قال الدكتور محمود عبد العاطى نقيب المهن الزراعية فى البحر الأحمر، أن الهدف من المؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى وتوصيل رسالة دعم نقابة الزراعيين للرئيس السيسى، مؤكدًا أن الرئيس السيسى أول رئيس مصرى يولى اهتماماً كاملاً ودعمًا مطلقاً للنقابات وملف التطوير والتنمية فى مختلف المجالات، وأن آلاف المهندسين الزراعيين حرصو على حضورهم المؤتمر لتوصيل دعمهم الكامل والدائم للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.
 
من جانبه قال المهندس أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن وعضو نقابة الزراعيين خلال كلمته فى المؤتمر أن هنا من محافظة البحر الأحمر نؤكد أن جميع فئات الشعب المصرى تدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادة البلاد فى هذه المرحلة الحرجة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.
 
وأضاف أمين تنظيم مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن تأييد اليوم جاء شهادة على المشروعات القومية العملاقة التى شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية فى فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وما شهدته البلاد من إنجازات على كل المستويات.
الحضور خلال السلام الوطنى
الحضور خلال السلام الوطنى

المهندس سيد خليفه نقيب الزراعيين خلال المؤتمر
المهندس سيد خليفه نقيب الزراعيين خلال المؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

حضور المؤتمر
حضور المؤتمر

حضور مؤتمر نقابة المهن الزراعية لدعم الرئيس
حضور مؤتمر نقابة المهن الزراعية لدعم الرئيس

قيادات المؤتمر
قيادات المؤتمر

منصة مؤتمر دعم الرئيس بنادى الغردقة
منصة مؤتمر دعم الرئيس بنادى الغردقة

مؤتمر دعم الرئيس السيسى بالغردقة
مؤتمر دعم الرئيس السيسى بالغردقة

 







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