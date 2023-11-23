نقل الكهرباء توقع عقدا لتفريغ الطاقة من محطة كوم أمبو الشمسية بـ105ملايين جنيه

كتبت رحمة رمضان

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم عقد مع شركة MAN الدولية للمقاولات وذلك لتنفيذ الخط الهوائى بنبان 1/ بنبان 3 جهد 22- ك.ف بطول 4,6 كم التابع لمنطقة كهرباء مصر العليا بنظام تسليم مفتاح.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان لها اليوم، إن هدف المشروع تفريغ الطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية حوالى 700 م. المولدة من كل من محطة أكواباور بقدرة 200 م.و ومحطة النويس 500 م. وات بكوم أمبو.

وتبلغ القيمة الإجمالية للخطين حوالى 105 ملايين جنيه مصرى، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 7 شهور من تاريخ توقيع العقد.