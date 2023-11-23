ندوة بسوهاج لحث الشباب على المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية

تأتى الندوة برعاية الأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب والدكتور محمد السيد محمد الصغير عميد الكلية. حاضر فيها الأستاذ الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع بحضور 400 طالب وطالبة وبعض العالمين بالجهاز الإداري بالكلية.

وتحدثت إيمان إمام مديرة المجمع الإعلامي بسوهاج فى الندوة، وأبرزت دور المجمع الإعلامي في توعية كافة أطياف الشعب المصري وخصوصا الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثم تناول الدكتور خالد عمران في محاضرته: أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة والظروف الدولية التي تحتم علينا جميعا الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية للدولة والرد علي مزاعم المشككين والمخربين ، كما تناول اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في الخطة الاستراتيجية لبناء الانسان المصري وتجهيزهم لشغل المراكز القيادية في المستقبل.

كما تم الرد على استفسارات الطلاب والطالبات التي تركزت حول معايير الاختيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذكر فيها الدكتور إبراهيم عبد الحميد أن من بين هذه المعايير: البرنامج الرئاسي لكل مرشح، استكمال خطط وبرامج التنمية في ضوء رؤية مصر 2030، والاستقرار والأمن الذى تشهده مصر في الآونة الأخيرة.