نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور حازم عمر ،نائب محافظ قنا ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز نجع حمادي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وأشاد نائب محافظ قنا، بأهمية دور المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وكان قد تفقد حازم عمر عدد من المراكز التكنولوجية بمراكز محافظة قنا وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة عمل تلك المراكز.