اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بنجع حمادى

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:08 م
نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بنجع حمادى جانب من الجولة
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور حازم عمر ،نائب محافظ قنا، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز نجع حمادي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.
 
وأشاد نائب محافظ قنا، بأهمية دور  المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
 
وكان قد تفقد حازم عمر عدد من المراكز التكنولوجية بمراكز محافظة قنا وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة عمل تلك المراكز.
 
 
 






مركز تكنولوجي بنجع حمادي

نائب محافظ قنا

مركز نجع حمادي

محافظة قنا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة