نائبة بالبرلمان الأوروبي تنتقد زعماء العالم: الأطفال يحرقون آحياء فى غزة

كتب محمد تهامى زكى

أحيت كلير دالي، النائبة الأيرلندية في البرلمان الأوروبي، اليوم العالمي للطفل بهجومٍ لازع على زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يدافعون عن حليفتهم إسرائيل التى تلقي الفسفور الأبيض وحرق لحوم الأطفال أحياء في غزة.

وقالت دالي، في تغريده ومقطع فيديو عبر حسابها على منصة X: "يوم الطفل العالمي 2023.. يجلس زعماء الاتحاد الأوروبي يهنئون أنفسهم على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بينما تدافع حليفتهم إسرائيل عن نفسها بإمطار معسكر اعتقال مليء بالأطفال بالفسفور الأبيض.. حسنًا، ألسنا عظماء؟".

World Children's Day 2023. EU leaders sit around congratulating themselves for signing the UN Convention on the Rights of the Child, while their ally, Israel, "defends itself" by raining white phosphorus on a concentration camp full of children. Well, aren't we great? pic.twitter.com/Qo9e8unzhz — Clare Daly (@ClareDalyMEP) November 22, 2023

وأضافت: "لقد اتحد العالم حول حماية الأطفال عن جدارة، حان الوقت لنستيقظ ونشم رائحة الفسفور الأبيض، حرق لحوم الأطفال الذين أحرقوا أحياء في غزة أستيقظ وأسمع صراخهم على جثث والديهم.. أطرافهم المقطوعة وأعينهم المعمية وشفاههم الجافة وبطونهم الجائعة، أشعر برعبهم يوما بعد يوم".

وتابعت: "بينما كانت القنابل تنهمر على منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم وهكذا تمضي أيامهم وجميع الدول العظيمة التي وقعت على هذه المعاهدة العظيمة لحماية الأطفال لا يحركون ساكنا ونربت على ظهورنا في أماكن مثل هذه، بينما لا يقتصر الأمر على عدم القيام بأي شيء فحسب بل تمكين الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الأطفال للاستمرار بينما يرى شعوب العالم تواطؤكم.. إذا كنت تقصد القلق الأخلاقي فأوقفوا المذابح ووقف إطلاق النار".