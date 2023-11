نائبة بالبرلمان الأوروبي تنتقد زعماء العالم: الأطفال يحرقون آحياء فى غزة

أحيت كلير دالي، النائبة الأيرلندية في البرلمان الأوروبي، اليوم العالمي للطفل بهجومٍ لازع على زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يدافعون عن حليفتهم إسرائيل التى تلقي الفسفور الأبيض وحرق لحوم الأطفال أحياء في غزة.

وقالت دالي، في تغريده ومقطع فيديو عبر حسابها على منصة X: "يوم الطفل العالمي 2023.. يجلس زعماء الاتحاد الأوروبي يهنئون أنفسهم على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بينما تدافع حليفتهم إسرائيل عن نفسها بإمطار معسكر اعتقال مليء بالأطفال بالفسفور الأبيض.. حسنًا، ألسنا عظماء؟".

World Children's Day 2023. EU leaders sit around congratulating themselves for signing the UN Convention on the Rights of the Child, while their ally, Israel, "defends itself" by raining white phosphorus on a concentration camp full of children. Well, aren't we great? pic.twitter.com/Qo9e8unzhz