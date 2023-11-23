مستقبل وطن جنوب سيناء ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى السيسى

شهد المؤتمر الذى أقيم بالصالة المغطاة حضور أهالى المحافظة، كما حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وبحضور النواب والشيوخ بمحافظة جنوب سيناء، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة وبالمدن، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ورحب ياسر عرفات أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء ، بالحضور قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا.

وأكد أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، علي الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعياً جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالباً المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية.