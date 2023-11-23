مستقبل وطن جنوب سيناء ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى السيسى

انطلاق مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، للتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة بدقيقة حدادا على شهداء غزة فى فلسطين وذلك بحضور ياسر عرفات أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأعضاء وكوادر الحزب.
شهد المؤتمر الذى أقيم بالصالة المغطاة حضور أهالى المحافظة، كما حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وبحضور النواب والشيوخ بمحافظة جنوب سيناء، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة وبالمدن، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
ورحب ياسر عرفات أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء ، بالحضور قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا.
وأكد أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، علي الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعياً جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالباً المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية.
وأضاف أن مصر محظوظة بوجود الرئيس السيسى الذى تحمل ولم ينظر إلى المحبطين وأعداء النجاح، واستطاع أن يجعل مصر دولة يهاب منها الجميع وقادرة على مواجهة أى أزمات تواجهها، والقرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس تتطلب منا أن نعلن هنا من المنيا، دعمنا الكامل للرئيس فى الانتخابات الرئاسية.
وأكد إبراهيم سلام جبلى شيخ قبيلة المزينة: "كلنا على قلب رجل واحد دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المهم الصعبة"، مضيفا أن وجودنا اليوم هو تأييد للقيادة السياسية الرشيدة الإنسان الذى عشنا معه بأمان نقول له نعم والذى جعل الشعب بعيش بإستقلال نقول له نعم الذى لم يفرق بين الكنيسة والازهر نقوله نعم ، الذى قام بالتنمية على أرض الجمهورية.
وتحدث ممثل الأزهر، أن الوطن أمانة والعمل على أمانته واجب ومطلوب مطلب شرعى، لكل إنسان أن يعيش بأمان وتمر البلاد بظروف استثنائية والدعم الكامل لقيادة الدولة لتحقيق الأمن والأمان.
كما تحدث ممثل الكنيسة القس يرأس نبيل رمزى كاهن ابيار شيو جنوب سيناء والذى قدم الشكر لكل من قام بتنظيم هذا المؤتمر، وذلك لتحقيق هدف واضح وهو تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وذكر أن لقاءنا اليوم هو نوعيه أبناءنا الأحرار وذلك لاستقرار هذا البلد حتى يستمر الأمن والسلام ، ومجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مجالات عديدة من الناحية القضاء على الإرهاب وإستقرار الحياة ، ومن الناحية الصحية ومبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأورام السرطانية والكشف عن الأمراض الوراثية وغيرها من الدعم الكامل للقطاع الصحى، كما أن الرئيس السيسي أهتم ببناء وتطوير الكنائس ودور العبادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة