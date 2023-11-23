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محافظ بورسعيد يتفقد مبادرة تخفيض الأسعار للتيسير على المواطنيين

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:55 م
محافظ بورسعيد يتفقد مبادرة تخفيض الأسعار للتيسير على المواطنيين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، منافذ المتنقلة لتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من الأرز، وزيت الطعام، واللحوم، والسكر التي تلبى احتياجات المواطنين، خاصة بعد اقبال المواطنين على المنافذ لشراء الأرز وزيت الطعام والسكر واللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ30% رافقه خلالها اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد السلع الغذائية المتوفرة داخل المنافذ "السيارات المتحركة"، والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها و توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين وذلك للتيسير على المواطنين لإقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق .

وتتضمن مبادرة تخفيض الأسعار ببيع كيلو اللحوم بـ 200 جنيه ،كيلو السكر بـ 27 جنيه ،وعبوة الزيت بـ 40 جنيه، ،وسعر الأرز 1 كيلوجرام 21 جنيها، بالإضافة إلى مختلف السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%.







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مبادرة تخفيض الاسعار ببورسعيد




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