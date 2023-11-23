محافظ القليوبية: إزالة 1100 حالة تعد على الأراضى الزراعية وتحرير 475 محضرا

القليوبية إبراهيم سالم

شهد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، عدداً من الإزالات الفورية لمباني مُخالفة على مساحة 250م2 بنطاق مدينة بنها، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف.

وشددَّ محافظ القليوبية، على رئيس مركز ومدينة بنها بتنفيذ الإزالات بالكامل حتى سطح الأرض مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالمواقع محل المُخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة والمواطنين.

وصرحَ محافظ القليوبية، أن الحملة المُكبرة لإزالة جميع صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ إنطلاقها في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الخميس 23 نوفمبر من إزالة 1100 حالة، على مساحة (70 فدانا و17 سهما)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و498 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 64394م2، وتم تحرير 475 محضر للمخالفين (مباني/زراعة).

وأكدَّ "الهجان"، خلال جولته على أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفورى معها.

وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ"، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

جاء ذلك بحضور محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، وعدد من الجهات الأمنية، ومسؤولي الإزالات والإدارة الهندسية والإشغالات بمجلس مدينة بنها.