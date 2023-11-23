محافظ الإسكندرية يُطلق قافلة طبية بمنطقة وادى القمر بنطاق حى العجمى

الإسكندرية جاكلين منير

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، قافلة طبية متكاملة بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجا.

وأشاد اللواء محمد الشريف؛ بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة بالإسكندرية وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى كثافة سكانية والأكثر احتياجا.

ومن الجدير بالذكر، أن القافلة تضم 5 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال- صدرية- باطنة- تنظيم أسرة- عظام) مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوى والضغط والسكر، وتوفير جميع لقاحات كورونا.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أنه عقب الكشف سيتم صرف جميع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل كافة الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوفرة بالقافلة والحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان، مشيرًا إلى استمرار تلك القوافل طوال العام، للتيسير على المواطنين.

وعقب تفقد الشريف للقافلة الطبية استمع إلى شكاوى ومطالب عدد من أهالي المنطقة لتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، و هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي.