محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية بجمهورية مصر العربية، لدعم سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين في كافة المجالات.

في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير في أول زيارة له لمدينة الإسكندرية، عاصمة مصر الثانية، والعاصمة الاقتصادية الأولى للجمهورية؛ حيث إن 65% من حجم الصادرات والواردات المصرية يتم من خلال مواني الإسكندرية.

وخلال اللقاء، أشاد الشريف بالعلاقات التي تربط البلدين وخاصة أن لمصر وكوريا تاريخًا طويلًا حيث جمع بينهما علاقات متميزة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما ساعد على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

من جانبه؛ وجه السفير الشكر لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، معربًا عن انبهاره بالحضارة والثقافة المصرية وعن سعادته الكبيرة بالاهتمام المتزايد من الطلاب المصريين لتعلم اللغة الكورية والتعرف على الثقافة الكورية، وفي هذا الإطار أكد السفير بأنه سيقوم بزيارة جامعة الإسكندرية لمناقشة مشروع إقامة مركز لتعليم اللغة الكورية، وكذلك زيارة مكتبة الإسكندرية العريقة.

كما أثنى السفير الكوري على القيادة السياسية المصرية وما تبذله من جهد من أجل تحسين البنية التحتية للبلاد وهذا واضح في مجال رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، حيث إن طريق إسكندرية_القاهرة الصحراوي شهد تطورًا كبيرًا.

وختامًا؛ أشار اللواء محمد الشريف إلى أن التقدم التكنولوجي بدولة كوريا الجنوبية مذهل وهناك العديد من المشاريع الخاصة بالنقل والبنية التحتية التي تقوم بها مصر وتوليها اهتمامًا كبيرًا؛ تساهم فيها الشركات الكورية، مضيفًا بأن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية هي الأقدم بالشرق الأوسط، واقترح على السفير زيارة الغرفة التجارية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لمناقشة فرص الاستثمار بشكل مفصل وعملي بين الإسكندرية وكوريا الجنوبية.