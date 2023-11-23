محافظة سوهاج توضح خطوات التسجيل عبر بوابة الشكاوى الحكومية

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، عبر موقعها الرسمي الخاص بالمحافظة الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية، وأشارت المحافظة إلى أن بوابة إلكترونية متاحة على بيئة الإنترنت تطبق نظام إداري متكامل يستند إلى أفضل الممارسات والمواصفات العالمية للتعامل مع شكاوى المتعاملين بفاعلية وكفاءة، ويشتمل على آليات عدة هي تسلّم الشكاوى ودراستها ومعالجتها والإستفادة منها في تحسين الأداء.وسيتم تطبيق النظام إلكترونياً وبشكل موحد على مستوى كافة الجهات الحكومية .

اليوم السابع يقدم للقارئ أهم ما جاء من معلومات عن طريقة تقديم الشكاوى عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية بمحافظة سوهاج من خلال النقاط الموضحة عبر الأنفوجراف التالى:



طريقة تسجيل شكوى عبر بوابة الشكاوى



طريقة تسجيل شكوى عبر بوابة الشكاوى (2)



طريقة تسجيل شكوى عبر بوابة الشكاوى