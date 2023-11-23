ماليزيا تشيد بالجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية بغزة

وقالت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما"، إن ماليزيا حثت جميع الأطراف المعنية على تكثيف الجهود من أجل وقف دائم للأعمال العدائية، وأنها مستعدة للمساهمة بنشاط في جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأوضح البيان أنه ادراكا من ماليزيا لأهمية إعطاء الأولوية والالتزام بالجهود الإنسانية، ستواصل إرسال المساعدات إلى سكان غزة.

وأكد البيان أن ماليزيا تقف بثبات على موقفها المبدئي المتمثل في أن الفلسطينيين يستحقون دولتهم المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.