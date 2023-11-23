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مؤتمر جماهيرى لحماة وطن بأسوان لدعم الرئيس السيسى.. صور

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:55 ص
مؤتمر جماهيرى لحماة وطن بأسوان لدعم الرئيس السيسى.. صور جانب من المؤتمر
أسوان - عبد الله صلاح

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عقد حزب حماة وطن بأسوان، مساء الأربعاء، مؤتمرا جماهيريا بمدينة دراو، أعلن خلاله دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال الإنجازات التى تحققت بالجمهورية الجديدة.

وأكد المشاركون في المؤتمر الجماهيرى، الذى عقد، بحضور قاسم سليمان، أمين تنظيم حزب حماة وطن بأسوان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الأجدر على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد.

 وأشاروا إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين والنزول إلى المقار الانتخابية لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس

المؤتمر

المؤتمر

الحضور فى المؤتمر

الحضور فى المؤتمر






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