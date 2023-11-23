لافروف: الغرب يتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان لديه ويوظفها للتدخل فى شئون الدول

وأكد لافروف، في كلمة ألقاها نيابة عنه غريغوري لوكيانتسيف مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان بمؤتمر "روسيا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس "أن الغرب الجماعي استبدل قواعد القانون الدولي بقواعده الخاصة غير القابلة للتحقيق".

وأوضح أن الترويج العدواني للأفكار والمواقف المدمرة للمجتمع يتم على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها.