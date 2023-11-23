اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لافروف: الغرب يتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان لديه ويوظفها للتدخل فى شئون الدول

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:44 م
لافروف: الغرب يتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان لديه ويوظفها للتدخل فى شئون الدول وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب يوظف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون الدول ويتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها.

وأكد لافروف، في كلمة ألقاها نيابة عنه غريغوري لوكيانتسيف مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان بمؤتمر "روسيا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس "أن الغرب الجماعي استبدل قواعد القانون الدولي بقواعده الخاصة غير القابلة للتحقيق".

وأوضح أن الترويج العدواني للأفكار والمواقف المدمرة للمجتمع يتم على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها.

 

 







لافروف

روسيا

حقوق الإنسان

الدول الغربية




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