كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف تستضيف طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية

استضافت كلية علوم الأرض جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، تلاميذ مدرسة بنى هاني الابتدائية بمركز أهناسيا، ومدرسة الراهبات الفرنسسيكانيات الإعدادية ببني سويف، بهدف تعريف الطلاب المدرستين بالكلية وزيارة المعامل ومراكز الأبحاث داخل الكلية، حيث تعرف الطلاب خلال الزيارة على معمل الهندسية ومعمل الميكرسكوبات، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية والدكتورة صفية محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من استضافة طلاب المدارس في المراحل قبل الجامعية هو تنمية المواهب والابتكارات لديهم، وإعدادهم للحياة الجامعية، مشيرا إلى أهمية تلك الزيارات التي يقوم بها طلاب المدارس إلى الجامعة، ودورها في ربط طلاب المدارس بالبحث العلمي، والاستفادة من خبراء وأساتذة الجامعة المتخصصين في شتى مجلات العلم والمعرفة، فضلاً عن إتاحة المعامل والأدوات البحثية الموجودة بالجامعة من أجل تنمية ملكات البحث العلمي لدى طلاب المدارس، ودعم مشروعاتهم وأفكارهم البحثية.