قائد القوات الأوكرانية: وضع قواتنا صعب لكنه تحت السيطرة

وكالات

أعلن قائد القوات الأوكرانية، فاليرى زالوجنى، أن الوضع على خط التماس القتالي صعب بالنسبة لكييف، لكن يمكن السيطرة عليه.

وشارك زالوجني لأول مرة في اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالمساعدة العسكرية لكييف (ما يسمى بصيغة رامشتاين).

وكتب على "تيلغرام": "أبلغت شركاءنا بالتفصيل بالوضع في ساحة المعركة. وأشرت إلى أن الوضع في الجبهة صعب، ولكن يمكن السيطرة عليه".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواصل القيام بعمليات دفاعية وهجومية.

كما أعرب عن امتنانه لشركاء أوكرانيا الغربيين لدعمهم.

وأضاف: "حزم المساعدات المعلنة ستعزز نظام الدفاع الجوي الأوكراني والمدفعية والحرب الإلكترونية ومكونات مهمة أخرى".

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الشركاء في مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا إلى تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.