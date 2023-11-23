علاجك من الطبيعة.. ماء الكمون هيحسن هضمك ويزيل السموم من الجسم

كتبت إيناس البنا

تشتهر الأعشاب العطرية بفوائدها الصحية وقدرة البعض منها على محاربة العديد من الأمراض، الكمون أحد الأعشاب العطرية ذات الرائحة النفاذة، حيث يقدم شرب الماء المنقوع به حبوب الكمون العديد من الفوائد لجمسك.

فوائد شرب ماء الكمون الفاتر يوميا

فيما يلى وفقا لموقع onlymyhealth، أهم الفوائد التى يقدمها ماء الكمون لجسمك فى روتينك الصباحى..



1. تعزيز عملية التمثيل الغذائى بذور الكمون غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص تعزز عملية التمثيل الغذائى، ويعمل شرب ماء الكمون الفاتر في الصباح على تسريع عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على تحسين عملية الهضم.



2. تحسين عملية الهضم يشتهر الكمون بفوائده الهضمية، فهو يحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يعزز عملية الهضم بشكل أفضل ويقلل انتفاخ البطن، وقد يخفف شربه بشكل منتظم من مشاكل عسر الهضم ويحافظ على جهازك الهضمى فى أفضل حالاته.



3. يساعد على إزالة السموم يعمل ماء الكمون كمزيل معتدل للسموم، ما يساعد على طرد السموم من الجسم، فهو يساعد فى تطهير الكبد والكلى.



4. تنظيم نسبة السكر فى الدم الكمون قد يكون له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم حسب بعض الدراسات، قد يساهم دمج ماء الكمون الفاتر في روتينك الصباحي في تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل، خاصة بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري.



5. خصائص مضادة للالتهابات الكمون غني بالمركبات المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي لديها القدرة على تخفيف الالتهاب داخل الجسم، يمكن أن يكون هذا مفيدًا للأفراد الذين يعانون من حالات التهابية مثل التهاب المفاصل.