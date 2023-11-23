صحفية فلسطينية: حالة من الترقب للهدنة الإنسانية والجميع ينتظر تنفيذها

كتب أحمد عرفة

قالت الصحفية الفلسطينية هنا عليوة، إن هناك طائرات الزنانة الإسرائيلية تنتشر بشكل كبير ومكثف في الأجواء بقطاع غزة، وهى طائرات استطلاع، بالإضافة لطائرات حربية حتى في مناطق الجنوب في قطاع غزة، هذا يؤثر على وضع الأمن والأمان وشبكة الاتصالات الضعيفة للغاية .

وأضافت الصحفية الفلسطينية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن هذه الطائرات تكون قريبة وتجعل الاتصالات تنقطع بشكل كبير ف قطاع غزة.

وتابعت هنا عليوة: "نستمع لتلك الطائرات داخل بيوتنا بشكل مستمر منذ سنوات، ونسمعها منذ العدوان الإسرائيلى بشكل مكثف ويكون هناك أكثر من طائرة في المنطقة الواحدة، وتكون طائرات استطلاع لرصد ما يحدث في غزة".

وقالت الصحفية الفلسطينية، إن هناك حالة من الترقب لهذه الهدنة والجميع ينتظر تنفيذ الهدنة دون تأجيل أو إلغاء لأن حالة المواطنين الآن القلق بسبب تأجيل هذه الهدنة لعدة مرات بجانب إمكانية اختراق الهدنة من الجانب الإسرائيلي.