صحفية فلسطينية: الاحتلال وصل لذروة التصعيد ضد المدنيين قبل ساعات من الهدنة

كتب أحمد عرفة

قالت روان الصورانى الصحفية الفلسطينية، إن هناك تصعيد ضخم وكبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مناطق جنوب قطاع غزة.

وأضافت روان الصورانى في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن إسرائيل هي من دعت المواطنين في شمال غزة للنزوح إلى جنوب غزة، حيث بلغ عددهم قرابة المليون ونصف المليون والآن يتم قصف جنوب غزة.

وأوضحت الصحفية الفلسطينية، أن جنوب غزة تعرض لاستهداف بغارات إسرائيلية ومدفعية بجنوب غزة بجانب استخدام الزوارق الحربية بعدة قذائف، كما تم استهداف لخان يونس.

وقالت روان الصورانى، إن الاحتلال استهدف 3 مساجد وعدد من المساكن المأهولة بالسكان في خان يونس، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي وصل لذروة التصعيد ضد المدنيين قبل ساعات من الهدنة.