"صحة الدقهلية": انتهاء فعاليات التدريب الوزارى على الميكنة لفرق مكاتب الصحة

الدقهلية - محمدالحبشى

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية ، ورشة تدريبية لفرق مكاتب الصحة من الأطباء والمراقبين وفني الإحصاء علي النظام المميكن، من وزارة الصحة ومركز المعلومات، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى، والدكتورة نجلاء القطب، مدير إدارة الأمراض المعدية.

قام بالتدريب فريق من مسئولي مكاتب الصحه بوزارة الصحة، الدكتورة ريهام عبد المعين، ومحمد أمين، وخالد العقدة، وبحضور الدكتورة حنان حسن، مسئول الميكنة بالمديرية، علاوة على فريق الميكنه وفريق مكاتب الصحة.

استمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 الي 23 نوفمبر، وتضمنت تدريباً عمليا علي النظام المميكن للمواليد والوفيات وتفعيله والمرور علي مكاتب الصحة بالدقهليه للتأكد من تفعيل جوانب الورشة عمليا إلى جانب المحاضرات النظرية.