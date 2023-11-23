سفير الهند بالقاهرة: مصر تلعب دورا كبيرا فى القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة

كتبت هناء أبو العز

قال أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، إن مصر لعبت دورا كبيرا فى القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، لضمان الأمن بين فلسطين وإسرائيل، مشيدًا بالدور الذى قامت به لإدخال المساعدات الإنسانية على المستوى الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى دورها الأخير في وقف إطلاق النار وإطلاق الهدنة الإنسانية.

وأضاف جوبتيه في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس، أن الصراع الدائر فى غزة بين إسرائيل وحماس يتسبب في معاناة إنسانية هائلة، بما في ذلك معاناة المدنيين والمسنين والأطفال، مرحبًا بجهود المجتمع الدولى الرامية على وقف التصعيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشكل فعال وآمن إلى سكان غزة.

ولفت السفيرإلى أن الهند قدمت 70 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة، منها ما يزيد عن 16 طنا من الأدوية والمواد الطبية تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصرى على دفعتين.

ودعا السفير إلى ضرورة التأكيد على الحل السلمى للصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية، حيث تحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودى إلى العديد من القادة في المنطقة وفى جميع أنحاء العالم، وخلال لقاءته سلط رئيس الوزراء مودى الضوء على الحاجة إلى تهيئة ظروف مناسبة للسلام واستئناف مفاوضات السلام المباشرة و الهادفة.

وتدعم الهند فلسطين واللاجئين من خلال مساهماتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى الأونروا، حيث تعدا الهند عضوًا في لجنتها الاستشارية منذ عام 2020 وزادت الهند مساهمتها السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار أمريكى إلى 5 ملايين دولار أمريكى في عام 2018 ، ومنذ عام 2002 وحتى 2023 بلغ إجمالي ما أسهمت الهند به للأونروا 39 مليون دولار أمريكى.

وخصصت الهند مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي لدعم برامج وخدمات الأونروا الأساسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية و الإغاثة و الخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين ، كما تقدم الهند أشكالًا مختلفة من المساعدات الاقتصادية لفلسطين تبلغ قيمتها 141 مليون دولار أمريكي بما في ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70 مليون دولار ودعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار ، ومن أهم مسشاريع المساعدة التنموية التي اقامتها الهند مجمع تكنولوجي وثلاث مدارس ومركز لتمكين المرأة والمطبعة الوطنية ومركزين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.