زوارق الاحتلال تقصف ساحل المحافظة الوسطى وخان يونس بقذائف صاروخية

كتب سمير حسنى

أفادت القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام فلسطيني، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي قصفت ساحل المحافظة الوسطى وخان يونس في قطاع غزة بقذائف صاروخية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الطيران الإسرائيلي استهدف أراض زراعية غرب وشمال محافظة خان يونس، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة، لافتة إلى أن "حزاماً نارياً عنيفاً تشنه آلة الحرب جنوب غرب خان يونس، وفي منطقة القرارة شرقاً".

وقالت إن إسرائيل شنت غارة جوية استهدفت مبنى جمعية خيرية خلف مستشفى الكويت.