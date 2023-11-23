رئيس هيئة شئون الأسرى: القائمة التي أعدها الاحتلال الإسرائيلي للأسرى لم تكن دقيقة

كتب أحمد عرفة

قال قدورة فارس رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إنه لم يكن هناك تغيير في الشروط الخاصة بالإفراج عن اامحتجزين، ولكن هناك التباسات بشأن إعداد قائمة الأسرى.

وأضاف رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن المبدأ الذي احتكم عليه الطرفين اختيار الأسرى وفقا للأقدمية، المجموعة التي سيتم تحريرها 150 أسيرا فلسطينيا.

وأشار قدورة فارس، إلى أن القائمة التي أعدها الاحتلال الإسرائيلي للأسرى لم تكن دقيقة على الإطلاق من حيث الأقدمية واختيار الأسماء، وتم التوافق على تعديل هذه القائمة وتذليل هذه العقبة.

وتابع رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين:"سيتم الإفراج عن المدنيين فقط من الفلسطينيين وليس العسكريين من الأطفال والنساء، والأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون للاعتداءات وحشية".