اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 07:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس مجلس السيادة بالسودان يصدر قرارا باعتماد تكليف مجموعة من الوزراء الجدد

الخميس، 23 نوفمبر 2023 07:41 ص
رئيس مجلس السيادة بالسودان يصدر قرارا باعتماد تكليف مجموعة من الوزراء الجدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بتكليف مجموعة من الوزراء الجدد.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أن رئيس مجلس السيادة قام بتكليف كل من اللواء شرطة خليل باشا سايرين امرقيل بمهام وزارة الداخلية، ومعاوية عثمان محمد خير بمهام وزارة العدل، ومحاسن علي يعقوب بمهام وزارة الصناعة، وأسامه حسن محمد أحمد - بمهام وزارة الشئون الدينية والأوقاف. 

ونص قرار رئيس مجلس السيادة على قيام وزارة شئون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.

 







السودان

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

وزارة الداخلية السودانية

وزير الصناعة السودانى




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