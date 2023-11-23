رئيس جامعة المنوفية يعقد الاجتماع الشهرى للجنة المنشأت.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، جلسة لجنة المنشآت الجامعية لشهر نوفمبر 2023 بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وباقى أعضاء اللجنة.

استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها منها: استكمال تعلية مستشفى الطوارئ، ومبنى العيادات الخارجية، مبنى كلية الطب، وتشغيل عيادات طب الأسنان، المكتبة المركزية بكلية الصيدلة، مبنى مدرجات كلية التربية النوعية، ومبنى الصالات متعددة الأغراض بالتربية، وصيانة المعهد الفنى للتمريض، وتطوير ورش الهندسة، وأعمال إنذار الحريق وإعداد المقايسات والمواصفات الفنية، واستعراض الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات عن شهر نوفمبر 2023، والمنصرف من الاعتماد حتى نوفمبر الحالى.

وأشاد رئيس الجامعة بحجم الأعمال التى تم الإنتهاء منها، مؤكدا على أهمية وضع هدف محدد وخطة مجدولة لتنفيذه ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة، وعمل خطة مسبقة للاستغلال الأمثل لموارد العام المالى القادم حتى يمكن الإنتهاء من المشروعات الجارى العمل بها وافتتاح مشروعات جديدة.