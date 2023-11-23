رئيس الوزراء الكندى: حادث انفجار سيارة عند جسر رينبو "خطير للغاية"

وكالات

وصف رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ، اليوم الأربعاء، حادث انفجار سيارة عند معبر أمريكى كندى بأنه “وضع خطير للغاية”.

وقال رئيس الوزراء الكندى إن السلطات تحقق فى انفجار سيارة عند معبر رئيسى بين الولايات المتحدة وكندا.

من جانبه، قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، إنه يراقب الوضع عن كثب فى بوفالو بعد الانفجار فى جسر “رينبو”.

وأكد آدامز، أنه تم إرسال عناصر شرطة لدعم الجهود.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالى فى انفجار مركبة وقع فى معبر “رينبو بريدج” الحدودى بين الولايات المتحدة وكندا.

وقالت مصادر لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنها محاولة لهجوم إرهابي. وأضافت، أن هناك متفجرات كانت فى المركبة فى ذلك الوقت وأن شخصين كانا فى السيارة لقيا حتفهما، وأصيب ضابط حدود.

وكانت المركبة تسير من الولايات المتحدة إلى كندا وحاولت القيادة نحو مبنى ضابط الحدود، بحسب المصادر.

وأغلقت جميع الجسور فى المنطقة، وتم إخلاء جميع المبانى الحكومية، وفقا للمصادر.

وأغلقت نقاط العبور الحدودية الدولية بين كندا ونيويورك الغربية بعد الحادث المبلغ عنه، الذى أصيب فيه أيضا شخص واحد على الأقل، وهو رجل يبلغ من العمر 27 عاما نقل إلى مستشفى نياغارا فولز ميموريال مصابا بإصابات طفيفة، بما فى ذلك آلام فى الظهر وجروح طفيفة، وحالته ليست خطيرة.