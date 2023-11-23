رئيس البرلمان النمساوى يرفض الاستقالة بعد اتهامات بسوء استغلال منصبه

فاطمة شوقى

رفض رئيس المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" فولفجانج سوبوتكا، الاستقالة من منصبه؛ على خلفية اتهام أحزاب المعارضة له بسوء استغلال منصبه.

وقال سوبوتكا - في بيان أدلى به أمام المجلس الوطني، اليوم الخميس - إن الادعاءات الموجهة ضده ليست صحيحة بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن التسجيل الصوتي المنسوب له -والذي أثار الضجة الحالية بشأن استقالته - غير قانوني، لافتا إلى أنه لم يتحدث مطلقًا مع كريستيان بيلناشيك وهو مسئول سابق في وزارة العدل - بحسب التسجيل المزعوم.

وأعرب سوبوتكا عن أسفه العميق لوجود مناقشات حزبية حول إزاحته عن منصب رئيس المجلس الوطني، لافتا إلى أنه سيواصل ممارسة عمله كالمعتاد وفقا للقانون.

ومن جانبه، دافع المستشار النمساوي كارل نيهمر عن رئيس البرلمان، قائلا:"لا يجوز التصويت على عزل رئيس المجلس الوطني من منصبه ولا يمكن إقالته، وستقوم وزيرة العدل ألما زاديتش بتشكيل لجنة تحقيق لتوضيح الادعاءات الخطيرة بشكل كامل".

يشار إلى أنه تم تسريب تسجيل صوتي مزعوم لرئيس البرلمان ومسئول سابق في وزارة العدل يتضمن اتفاقات على أعمال غير قانونية تخدم مصالح حزبه على حساب البرلمان.