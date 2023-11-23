رئيس أشمون يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم المهندس خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جلسة التشاور التي عقدت بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون للاستماع إلي أراء ومقترحات جميع الحضور للمشروعات التى سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية بأشمون للعام المالي (2024– 2025) وذلك وفقًا للخطة الموضوعة للجلسات والتي تشمل مدينة أشمون.

وخلال الجلسة تم استعراض بعض المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بأشمون والممثلة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير ورصف الطرق وتطوير الميادين ، بالإضافة إلي المشروعات الأخرى التي تهم المواطن الاشموني، كما إستمع النمر إلى طلبات وإستفسارات الحضور والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية بأشمون بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة، مجدداً مناشدته لجموع المواطنين بأشمون بالمشاركة في جلسات التشاور لمناقشة المشروعات التى سيتم إدراجها في الخطه وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبه أكد النمر علي أهمية جلسات التشاور التي يجرى تنفيذها بمشاركة كافة فئات المجتمع ،مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو التنمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بأشمون.