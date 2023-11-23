دعوى اسقاط حضانة: تحصل على نفقة 20 ألف جنيه شهريا وترفض رؤية أولادى

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى إسقاط حضانة، ودعوى تعويض، ودعوى حبس، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويض بالجيزة، اتهمها فيها بالتعنت ورفض تنفيذ الأحكام القضائية بتمكينه من تنفيذ حكم الرؤية، ليؤكد:" زوجتي تحصل مني على ما يزيد من 20 ألف جنيه شهريا للطفلين، وبالرغم من ذلك تتهمني بالتقصير في حق أولادى وتحرمني منهم".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" فشلت في عقد الصلح مع زوجتي رغم التزامي بحصور كافة جلسات تسوية المنازعات، وتنفيذ طلباتها بالجلسات ولكنها واصلت وضع عراقيل أمامي لحرماني من التواصل مع أطفالي، وقررت الطلاق بعد 11 عام من الزواج، وأقامت ضدي عشرات الدعاوى من حبس ونفقات وتبديد، بخلاف سبها لى بشكل علني بالعمل وأمام أهلي".

وأكد الزوج:" قام شقيقها بطردي من منزلي ووضع كالون جديد للباب -لمنعي من الدخول-، وطالبني بزيادة النفقات وابتزني مقابل الرؤية، بخلاف التهديدات والتسبب لي بمشاكل في العمل بسبب كثرة الشكاوي المقدمة من زوجتي، ورفض عائلتها كافة الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بيننا".

وأكد الأب:" أقمت جنحة ضدي زوجتي بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي، وكذلك طالبت بالتعويض لمعاقبتها على رفضها تواصلي مع أبنائي، وما زلت أسعي لإسقاط حق الحضانة ومنحه لولدتي، بعد رفضها الكف عن إيذائي".