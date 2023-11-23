ختام القافلة المائية بقرية بنى غريان بالمنوفية للتوعية بترشيد استهلاك المياه

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن انتهاء فعاليات القافلة المائية التي نفذتها إدارة التوعية بقرية بنى غريان التابعة لمركز قويسنا، والتي استمرت على مدار يومين متتاليين بمقر الوحدة الصحية بالقرية وتحت شعار "كل نقطة بتفرق"، واستهدفت مايقرب من 2000 مواطن من أهالي قريتي بني غريان وكفر بني غريان.

وأشار: تضمنت القافلة ندوات توعية، ورش سباكة خفيفة، تطهير لشبكة الصرف الصحي، رفع عينات مياه، خدمة العملاء والتحصيل بهدف رفع الوعي المائي لدي سكان القرية بقضايا المياه وضرورة الحفاظ عليها بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية وبمشاركة القطاع التجاري " خدمه العملاء - الإيرادات" وقطاع المعامل وقطاع التشغيل والصيانة بالشركة.

وتضمنت فاعليات الحملة تنفيذ حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على التعامل الجيد مع مياه الشرب وعدم إهدارها بالإضافة إلي سحب ما يقرب من 30 عينة مياه بشكل عشوائي من منازل الأهالي بواسطه قطاع المعامل وتحليلها مبدأياً لطمأنة المواطنين وتعزيز ثقتهم في مياه الشرب المنزلية والبُعد عن الفلاتر والمحطات الأهلية .

وذكرأنه تم تنفيذ عدد من ورش تعليم السباكة للمترددين على القافلة لتعليمهم طرق الصيانة المنزلية للأدوات الصحية بالمنازل والتي من كونها تساعد على ترشيد إستهلاك المياه، وعمل ندوات توعية بالمساجد وتركيب قطع موفرة بدورات المياه وأماكن الوضوء.

ونفذ فريق التوعية بالشركة، حملات توعية بالمدارس تمثلت في ألعاب تفاعلية للأطفال استهدفت مراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية

وشهدت فاعليات القافلة التواصل مع العديد من العملاء ممن لديهم مشكلات تتعلق بفواتير المياه والرد على إستفساراتهم والمساعدة فى حلها من خلال سيارة خدمة العملاء المتنقلة للوصول إلى رضاء العميل والقدرة على التواصل معهم وفتح قنوات جديدة للإتصال بالجمهور .

من جانبه أكد رئيس الشركة، أن الهدف من القوافل المائية هو تحقيق التواصل المستمر مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة، وتعريف المواطنين بالخدمات المقدمة من الشركة، والتركيز على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وأضرارها على الصحة العامة.