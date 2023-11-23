اليوم السابع
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حملة مواطن بهولندا تقيم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى الأحد المقبل

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:39 م
حملة مواطن بهولندا تقيم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى الأحد المقبل سحر رمزي منسق عام حملة مواطن في هولندا
كتب محمود راغب

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تقيم حملة مواطن لدعم مصر مؤتمرا كبيرا في العاصمة الهولندية أمستردام وذلك دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. 
 
وقالت سحر رمزي منسق عام حملة مواطن في هولندا أن هناك استعدادات كبيرة يقوم عليها أعضاء حملة مواطن بهولندا ويأتي في مقدمتهم المهندس أشرف غالي رئيس المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا والذي يبذل جهدا كبيرا لإنجاح هذا المؤتمر. 
 
وأضافت أن حملة مواطن في هولندا وجهت الدعوة لرموز الجاليات المصرية في الخارج للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، وسيحضر خصيصا من مصر للمشاركة في هذا الحدث الجماهيري الهام لدعم السيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة عدد من نجوم الإعلام المصري بدعوة خاصة من أعضاء حملة مواطن في هولندا.
 
وتوقعت منسق عام حملة مواطن في هولندا أن يشهد هذا المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي حضورا مميزا من ناحية وكبيرا من ناحية أخرى مؤكدة أن أبناء الجالية المصرية في هولندا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولذلك فإنهم يدعمون بكل قوة ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
 
 






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